Neige: le Grand Lyon mobilisé, les Grands Lyonnais appelés à la vigilance

Depuis le 06 novembre 2017 et jusqu’au 12 mars 2018, les équipes de la Métropole de Lyon sont mobilisées pour répondre aux chutes de neige et au verglas, 24h/24h.



"Les moyens existants n’en demeurent pas moins inférieurs à ceux d’une station de ski et la météorologie n’est pas une science exacte" prévient la collectivité.



Pour que les conditions de circulation restent des plus acceptables possibles, chaque Grand lyonnais doit contribuer par deux actions simples : anticiper et s’informer.



Anticiper : pour pouvoir agir en cas de besoin



Avant les intempéries :



Prévoir les équipements nécessaires pour son véhicule (pneus neige, chaînes), notamment pour les personnes résidant sur les hauteurs de l’agglomération. Disposer de sel et d'une pelle pour déneiger le trottoir au droit de sa propriété. Élaguer les arbres au droit des propriétés pour éviter les chutes de neige ou de branches sur la voie publique.



S’informer : pour mieux se déplacer



La Métropole de Lyon a adopté un code couleur afin d’améliorer et simplifier le dispositif d’information aux usagers. Ces différents niveaux s’accompagnent systématiquement de recommandation pour les déplacements.



Dès les premières chutes de neige ou phénomènes verglaçants, le report des déplacements vers les transports en commun est conseillé, particulièrement vers les lignes fortes (les plus fréquentées) dont la remise en circulation est prioritaire.



Pour obtenir des renseignements sur les conditions de circulation :



- Onlymoov Service d’information déplacement de la Métropole www.onlymoov.com

Numéro vert : 0800 153 050 (appel gratuit)



Pour obtenir des renseignements sur la desserte des transports en commun :



- TCL : www.tcl.fr – Téléphone : 04 26 10 12 12 (coût d’un appel local)



Pour obtenir des renseignements sur la météo :



- Prévisions météorologiques : www.meteo.fr - Téléphone : 3250



Pour les problèmes de déneigement, le standard neige : 04 78 95 88 44, est ouvert lors de phénomènes météo d’ampleur dès les premières interventions et jusqu’à la fin des opérations de déneigement.



Les informations sur le déneigement sont relayées sur Lyon 1ère 90.2 et les panneaux à messages variables.



Plus d’informations sur le plan de déneigement sur :



www.grandlyon.com/pratique/deneigement





