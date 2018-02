Nexter décroche le contrat du véhicule blindé léger pour l'armée de Terre

La ministre des Armées Florence Parly a notifié à Nexter le contrat du véhicule blindé multi-rôles léger (VBMR léger) destinéà l'armée de Terre, en co-traitance avec le groupe Texelis



"Le projet de Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit un parc de plus de 2.000 VBMR légers à l'horizon 2030, dont 689 livrés d'ici 2025", a indiqué le ministère des Armées à l'issue d'une visite de la ministre

sur le site Nexter de Roanne.



"Nos militaires ont besoin de ces matériels pour accomplir leurs actions, après la souffrance endurée par les programmes décalés, voire annulés et une industrie qui a été affaiblie par ces atermoiements", a-t-elle poursuivi.



Dans l'immédiat, la ministre a formalisé la commande de 489 VBMR à Nexter. Ces engins seront livrés à partir de 2021.



"Ce contrat s'inscrit dans la volonté du ministère de moderniser et renouveler les matériels et capacités opérationnelles des Armées, un des quatre axes majeurs du projet de LPM", précise le ministère dans son

communiqué.



Véhicule blindé 4x4 de l'ordre de 15 tonnes, le VBMR léger embarquera jusqu'à 10 soldats et sera décliné en quatre versions principales.



Il est développé dans le cadre du programme Scorpion, qui vise à renouveler les capacités de combat terrestre en renforçant leur interopérabilité tactique et leur aptitude opérationnelle, selon le ministère.



Cet engin vient en complément des véhicules blindés multi-rôles lourds Griffon et des engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar qui équiperont le segment blindé médian de la force opérationnelle terrestre.



Ces véhicules remplaceront une partie du parc de véhicules de l'avant blindé (VAB), notamment parmi ceux utilisés au sein de l'opération Barkhane au Sahel.



Mme Parly a précisé lors de son déplacement que "50% des commandes de ces différents modèles (ndlr : comprenant les VBMR-Griffon (à 6 roues) et Jaguar (à 8 roues), également fabriqués par Nexter), seront livrées d'ici 2015".



Nexter indique dans un communiqué séparé qu'il sera en charge de la conception, de la production, de l'intégration et du soutien du VBMR Léger.



"Ce véhicule +made in France+ sera assemblé à Roanne (...) renforçant ainsi la création d'emplois dans le bassin roannais et dans les bureaux d'études."



Quant à Texelis, basée à Limoges et spécialiste des liaisons au sol des véhicules blindés, elle assurera la conception et la fourniture des équipements de mobilité.





