Nina Hagen chante Brecht à l'Opéra de Lyon, une première en France

La diva du punk Nina Hagen présentera son concert hommage au dramaturge allemand Bertolt Brecht pour la première fois sur une

scène française, le 27 mai 2018 à l'Opéra de Lyon.



Brecht compte parmi les plus grandes et premières influences de Nina Hagen, fille de l'actrice et cantatrice est-allemande Eva-Maria Hagen.



Nina Hagen a également eu comme beau-père Wolf Biermann, le chanteur et auteur dissident le plus célébré de l'ex-RDA, rappelle l'Opéra de Lyon dans un communiqué.



C'est dans les années 1970 qu'elle découvre les Sex Pistols et enregistre un premier album qui la consacre bientôt en "Mère du Punk".



Toute la vie de cette chanteuse lyrique iconoclaste est profondément

empreinte de théâtre et d'opéra. Ce n'est donc pas un hasard si, pour fêter

ses 60 ans en 2015, Nina Hagen a choisi de réinterpréter le répertoire de

Brecht sur la scène qu'il avait lui même créée: le Berliner Ensemble.



Meilleure interprète de Brecht et Weill depuis Lotte Lenya, et héritière

d'une longue lignée de contestataires, souligne l'Opéra de Lyon, Nina Hagen a su insuffler une nouvelle énergie aux mélodies de Kurt Weill et Hanns Einsler, collaborateur moins connu de Brecht qui fut un des premiers mentors de Wolf Biermann.







Avec AFP