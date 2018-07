Nkoulou et Darder quittent l’OL et signent au Torino et à l'Espanyol

Le défenseur central camerounais Nicolas Nkoulou et le milieu espagnol Sergi Darder, prêtés l'été dernier avec une option d'achat, se sont engagés respectivement au Torino (D1 italienne) et à l'Espanyol Barcelone (D1 espagnole), a annonce l'Olympique Lyonnais mercredi.



Nkoulou, âgé de 28 ans et recruté par l'OL en 2016, a été cédé pour 3,5 millions d'euros au club italien.



Darder, âgé de 24 ans, recruté par le club rhodanien à Malaga en 2014, a été transféré pour 8 millions d'euros, plus 2 M EUR de bonus et un pourcentage de 20% sur une éventuelle plus-value sur une future cession.



Depuis le début du mercato d'hiver, l'OL a cédé des joueurs sur lesquels il ne comptait plus ou au faible temps de jeu, pour 58,6 millions d'euros, hors bonus éventuels.







Avec AFP