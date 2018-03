Non-lieu pour Nicolas Sarkozy: "une décision logique et naturelle" pour Nora Berra

"Si nous pouvons nous réjouir du non-lieu prononcé en faveur de Nicolas Sarkozy dans le dossier « Bettencourt », il s’agit avant tout d’une décision logique et naturelle tant elle paraissait inéluctable" commente Nora Berra dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



"Ainsi, la lumière éclate dans ce ce dossier : les magistrats ont enfin fait preuve de sagesse en reconnaissant qu’aucune charge ne pouvait sérieusement peser sur l’ancien Président de la République. Malgré tout l’acharnement d’une partie du monde politico-judiciaire dans ce dossier, la probité de Nicolas Sarkozy n’est, une fois de plus, pas remise en cause".



L'ancienne ministre dit "garder pour Nicolas Sarkozy une immense reconnaissance pour le travail qu’il a déjà accompli pour la France ainsi que toute ma confiance pour l’avenir".



"Nicolas Sarkozy est tous les jours davantage attendu et espéré par tous ceux, de plus en plus nombreux, qui se désespèrent de la situation de notre pays" conclut la conseillère municipale UMP de Lyon.



Nicolas Sarkozy est le président de la République qui avait permis à Nora Berra de sortir de l'anonymat en la nommant ministre en charge des Ainés, puis ministre de la Santé. Nora Berra est aujourd'hui députée européenne.