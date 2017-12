Nordahl Lelandais mis en examen pour l'assassinat du caporal Noyer

Nordahl Lelandais, déjà soupçonné d'avoir tué la petite Maëlys en août en Isère, a été mis en examen mercredi pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, disparu en Savoie en avril, a annoncé le procureur de Chambéry Thierry Dran.



Les enquêteurs s'appuient sur des "indices graves et concordants" fournis

par le bornage du téléphone du suspect et la présence de son véhicule sur les lieux de la disparition du militaire, a précisé le procureur lors d'une conférence de presse.



Nordhal Lelandais a admis sa présence sur les lieux mais conteste

l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.



L'ADN d'Arthur Noyer a été identifié lundi sur un crâne retrouvé le 7

septembre sur un chemin de randonnée par un promeneur.



"Dans un premier temps", ce vestige "pouvait paraitre comme ancien", a-t-il

précisé. Les résultats de son examen, débuté à la mi-décembre, ont été

"concommitants avec la garde à vue".



De nouvelles recherches vont être entreprises autour du lieu de la

découverte du crâne dès que les conditions météologiques le permettront.



Après la double mise en examen de Nordahl Lelandais, les enquêteurs vont "regarder toutes les disparitions inquiétantes dans la région", a précisé M. Dran.



"Ce sera dans le cadre d'une autre affaire et d'une autre procédure",

a-t-il dit.





Avec AFP