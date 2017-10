Nouvel incendie criminel dans une gendarmerie de l'Isère

Quatre véhicules ont été détruits par un incendie volontaire dans la nuit de mercredi à jeudi à la gendarmerie de Meylan (Isère), plus d'un mois après un incendie similaire à Grenoble.



L'incendie s'est déclaré vers 03H30 du matin, alors que ces voitures

particulières de gendarmes étaient stationnées devant un bâtiment de logements de fonction, dont les 24 occupants ont été évacués.



Le sinistre, qui a "calciné" deux voitures et "noirci" deux autres, sans

faire de blessés, a été rapidement maîtrisé par les pompiers.



Deux départs de feu ont été clairement identifiés et la piste criminelle est évidente, bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune revendication.



Il s'agit du deuxième incendie criminel en cinq semaines dans des locaux de

gendarmerie en Isère.



Dans la nuit du 21 septembre, un feu violent, revendiqué par la mouvance

d'extrême gauche, avait ravagé le garage de la caserne du groupement de gendarmerie de l'Isère à Grenoble et des locaux techniques, détruisant des véhicules et du matériel d'investigation.







Avec AFP