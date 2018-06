Nouvelle évasion de la maison d'arrêt de la Loire

Un détenu de 23 ans s'est évadé dans la nuit de samedi à dimanche de la maison d'arrêt de La Talaudière (Loire), où trois tentatives d'évasion ont récemment eu lieu.



L'UFAP-UNSA, syndicat majoritaire de l'établissement, a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de "la quatrième évasion et tentative enregistrée par l'établissement depuis un peu plus de deux mois (...) cela montre la nécessité de sa reconstruction, que nous attendons depuis plusieurs années".



Libérable en octobre, le détenu a forcé avec une chaise la grille qui recouvrait la fenêtre de sa cellule, située dans le quartier de semi-liberté, accolé à la maison d'arrêt et où il séjournait la nuit.



Ce jeune homme, qui suivait dans le cadre de sa réinsertion une formation d'entretien des espaces verts, a ensuite franchi le grillage d'enceinte d'environ trois mètres de haut, surmonté d'un barbelé.



Condamné pour des délits routiers et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il n'est pas considéré comme dangereux.



Les 9 et 16 mai derniers, trois détenus de cette prison ayant réalisé une tentative d'évasion, remontant au 2 avril et au 12 mai, dont un avait été repris par la police une demi-heure après avoir franchi le mur d'enceinte, avaient chacun été condamnés à plusieurs mois de prison ferme par le tribunal

correctionnel de Saint-Etienne.