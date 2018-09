Nouvelle saison du marché des producteurs à Pierre-Bénite

Vendredi 14 Septembre de 16 h à 20 h, le marché des producteurs de Pierre Bénite est de retour pour une nouvelle saison.



Et pour fêter cette rentrée, la ville a décidé d’offrir toute une animation festive, histoire de se remettre dans l’ambiance !



Créé en 2015, le marché des producteurs, installé sur la place Jean Jaurès, en plein centre–ville,

donne l’opportunité aux habitants de découvrir tout près de chez eux la qualité des vrais produits du terroir.



En progression constante, il accueille désormais 6 producteurs et artisans; après le boucher arrivé

en septembre dernier, un boulanger paysan propose depuis novembre ses pains divers

(tradition, petit épautre, etc ) ainsi que des pizzas, des brioches et des fougasses. Mais le

marché c’est également ses fromages, ses fruits et ses légumes, ….



Pour donner le coup d’envoi d’une saison nouvelle, PIERRE‐BENITE propose aux habitants

une belle fin d’après –midi avec le retour de la ferme pédagogique itinérante la « Fermeeuhh Buissonnière » (un enclos plein d’animaux pour le bonheur des petits et des grands)



Egalement une nouveauté : un stand jeux en bois, tradition oblige ! Elus et agents communaux feront découvrir billard hollandais, billard forézien, jenga géant, weykick, et autres passe‐trappe et

twisto. A voir et à essayer, même si l’on n’est pas petit !



Nouveau également cette année, le food‐truck d’Angélique et Joseph, « Au Bienvenu » sera

installé sur la place et proposera une paella géante à consommer sur place ou à emporter