OL: Dubois et Terrier seules recrues présentes à la reprise

L'arrière droit Léo Dubois, arrivé libre de Nantes, et l'attaquant international espoirs Martin Terrier (Lille), les deux seules recrues de l'OL, étaient présents lundi après-midi pour la reprise du club lyonnais, qui n'a pas encore vraiment commencé son marché estival.



L'Olympique lyonnais avait anticipé cet hiver le recrutement de Dubois et Terrier, pour 10 M EUR. Le club de Jean-Michel Aulas a déjà bien vendu, pour 47,1 M EUR, des joueurs au faible temps de jeu, ou sur lesquels il ne comptait pas.



Ainsi, le jeune attaquant Wilhelm Geubbels (17 ans), n'a pas voulu signer professionnel à l'OL, qui l'avait détecté et formé. Il a été transféré pour 20 M EUR, à Monaco, alors qu'il n'avait que 80 minutes à son actif en équipe professionnelle.



Le défenseur Mouctar Diakhaby a été cédé au Valence FC (Liga) pour 15 M EUR après n'avoir disputé que 20 matches en équipe première.



Du côté des jeunes attaquants, Jean-Philippe Mateta a opté pour Mayence (Bundesliga), pour 8 M EUR, Romain Del Castillo a signé à Rennes pour 2 M EUR et Aldo Kalulu a rejoint le FC Bâle pour 2,1 M EUR. Ils étaient prêtés la saison dernière au Havre (L2), à Nîmes (L2) et à Sochaux (L2).



En attendant la probable cession de Nabil Fekir dont le transfert attendu à Liverpool a, pour l'heure, échoué, les Lyonnais ont débuté leur préparation par des tests médicaux et la remise des équipements avant de partir pour un stage en Suisse à Saillon (6-13 juillet).



Ce camp sera conclu par un premier match de pré-saison contre le FC Sion.



Outre Fekir, actuellement avec l'équipe de France en Russie, plusieurs joueurs étaient absents de cette reprise comme le gardien Anthony Lopes, en congés après avoir été le deuxième gardien du Portugal au Mondial russe.



Les attaquants Memphis Depay et Bertrand Traoré, qui ont joué en juin avec

les Pays-Bas et le Burkina Faso étaient finalement bien présents ainsi que les

internationaux espoirs Lucas Tousart, Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé. Tout comme Terrier qui a joué avec l'équipe de France espoirs, ainsi que Lucas Tousart, Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé.



Enfin, les jeunes attaquants Amine Gouiri et Myziane Maolida préparent, avec l'équipe de France, l'Euro U19 qui se disputera en Finlande.





Match amicaux de l'OL cet été:

13/7: FC Sion-Lyon, à Savièse (Suisse)

21/7: Lyon-Fulham, à Bourgoin-Jallieu (Isère)

25/7: Huddersfield-Lyon, à Huddersfield (Grande-Bretagne)

4/8: Inter Milan-Lyon, à Lecce (Italie)

7/8: Chelsea-Lyon, à Londres