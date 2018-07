OL Groupe: le transfert de Lacazette dope le chiffre d'affaires

OL Groupe, la holding cotée qui coiffe l'Olympique lyonnais, a à nouveau réalisé une activité annuelle record, portée par des transferts fructueux comme celui d'Alexandre Lacazette qui compensent

le manque à gagner de l'Europe League.



Lors de son exercice clos fin juin, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 289,5 millions d'euros, en hausse de 16%, indique-t-elle dans un communiqué publié mercredi.



Et ce sont essentiellement les transferts qui expliquent cette performance avec un produit des ventes de joueurs qui s'est envolé de 142% à 125,3 millions.



Les deux transferts les plus notables: Alexandre Lacazette à Arsenal pour 50,1 millions en 2017; et il y a un mois le très jeune Willem Geubbels parti à l'AS Monaco pour 20 millions à tout juste 16 ans.



Les autres recettes sont en revanche en repli de 17% à 164,2 millions. L'OL a dû se contenter cette année de l'Europa League, bien moins rémunératrice que la Ligue des Champions, pesant ainsi sur la billetterie (-15% à 37,3 millions) et les droits télévisuels (-34% à 65,2 millions).



A noter en revanche que les grands événements ont été florissants dans le Groupama Stadium (+70% à 15,6 millions) avec notamment un concert de Céline Dion, deux demi-finales du Top 14 de rugby ou le match de préparation au Mondial de football France/États-Unis.



Pour l'exercice en cours, OL Groupe assure d'une "très bonne visibilité sur la croissance de ses revenus" grâce à sa qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions.









