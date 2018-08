OL: Le Belge Denayer convoqué pour jouer contre Strasbourg

Le nouveau défenseur central belge de Lyon Jason Denayer a été convoqué par l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio pour affronter Strasbourg vendredi en match de la 3e journée de Ligue 1.



Denayer, 23 ans, qui a signé un contrat de quatre ans en faveur de l'Olympique lyonnais mardi pour un transfert de 6,5 millions d'euros et 3,5 MEUR maximum de bonus en provenance de Manchester City, figure dans un groupe de 19 joueurs.



"Je suis prêt à débuter si je dois débuter. Il est normal d'être excité pour le premier match et commencer cette aventure. Je n'attends que cela", avait-il confié mercredi en conférence de presse.



Engagé en 2012 par Manchester City, il n'a finalement jamais joué pour les "Citizens" mais a fait l'objet de prêts successifs au Celtic, Sunderland et deux fois à Galatasaray entre 2014 et 2018.



Il compte 8 sélections en équipe de Belgique et a affiché mercredi son ambition de retrouver les Diables Rouges.