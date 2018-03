OL: Mariano forfait à Caen

L'attaquant espagnol de l'Olympique lyonnais Mariano Diaz est forfait pour le quart de finale de coupe de France Caen-Lyon, jeudi (21H00), pour une douleur à un pied, a annoncé l'OL mercredi.



L'absence du joueur, l'une des pièces-maîtresse du club avec 15 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, s'ajoute à celles de Nabil Fekir et Rafael, suspendus et blessés.



En revanche, l'OL retrouve son gardien titulaire, Anthony Lopes, qui s'était blessé à un bras, jeudi à Villarreal en Europa League (1-0) et qui avait déclaré forfait pour le derby contre Saint-Etienne dimanche (1-1).





Avec AFP