OL: Mariano incertain, Tete forfait

L'attaquant espagnol de l'Olympique lyonnais, Mariano Diaz, est incertain pour le match Strasbourg-OL de la 37e journée de Ligue 1 samedi, a annoncé l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, vendredi en

conférence de presse.



L'avant-centre souffre d'une cheville alors que l'arrière droit néerlandais Kenny Tete est forfait après avoir subi une arthroscopie du ménisque externe d'un genou cette semaine.



Il sera également indisponible pour la dernière journée et la réception de Nice, le 19 mai.



Par ailleurs, le club lyonnais a fait appel auprès du CNOSF pour une conciliation pour son défenseur central Mouctar Diakhaby après que ce dernier a été sanctionné d'un match de suspension par la commission d'appel de la Fédération française à la suite des incidents du match OM-OL (2-3) du 18 mars.



Cet appel est suspensif et permet à Lyon de pouvoir faire jouer Diakhaby samedi contre Strasbourg.



En revanche, le gardien Anthony Lopes et l'arrière central Marcelo sont suspendus.