OL: Terrier déboule dans l'attaque

Il n'a pas tardé à trouver ses marques: impliqué sur les deux buts de l’OL face à son ancien club, Strasbourg (2-0), le 24 août, l'attaquant Martin Terrier déboule dans l'attaque de l'OL.



Et malgré la redistribution des cartes dans le secteur offensif avec le départ de Mariano Diaz au Real Madrid et celui pressenti de Maxwel Cornet à Wolsburg, l'arrivée probable de Moussa Dembélé (Celtic), voire celle de

Nicolas Pépé (Lille), il devrait pouvoir montrer encore plus ses qualités.



La polyvalence est parfois un défaut sur le long terme dans une carrière mais pour lui, elle pourrait être un atout pour sa première saison à l'Olympique lyonnais qui l'a recruté dès janvier pour 11 millions d'euros.



Il déclarait d'ailleurs ne pas trop aimer se trouver seul en pointe, avec un unique avant-centre, préférant une organisation avec deux attaquants ou trois le plaçant sur une aile.



Qu'importe finalement, son sens du but devrait permettre à l'international espoirs, âgé de 21 ans, de s'illustrer.



"Je gère la forte concurrence de la meilleure des manière. Il y a de grands joueurs et j'essaye d'apprendre d'eux. Mais j'ai aussi ma carte à jouer. Je pense que le club m'a aussi recruté pour ça, pour ma polyvalence", a déclaré Terrier après avoir fêté sa première titularisation avec son premier but

officiel.



Face à son ancienne équipe, il n'a d'ailleurs pas voulu le célébrer. Il a ensuite pleinement participé à la construction du second de l'OL, inscrit par Bertrand Traoré qui a sécurisé la victoire.



Terrier (3 buts, 3 passes décisives en 2017-2018 avec le Racing) avait déjà marqué cinq fois dans la période de pré-saison, dont un doublé contre Fulham (4-0), un signe avant-coureur de sa bonne adaptation.



"Franchement, le groupe est top. Je m'entends bien avec tout le monde, on m'a très bien accueilli et je pense que cela se voit sur le terrain", s'enthousiasme le Nordiste, natif d'Armentières.



"J'avais eu un peu de mal au départ en quittant Lille pour Strasbourg. C'était la première fois que je sortais du cocon familial, comme on dit. Ca m'a permis de me découvrir en tant qu'homme et je suis plutôt surpris de mon adaptation", a-t-il confié après le match vendredi et sa première titularisation avec l’OL.



Remplaçant, il était entré à deux reprises en jeu contre Amiens et Reims.



"C'est une première titularisation positive et ce n'est jamais facile contre son ancien club", a fait valoir pour sa part, l'entraîneur Bruno

Genesio.



Son ancien coach, Thierry Laurey évoque quant à lui "un joueur très adroit et opportuniste".



"J'espère pour lui que, s'il n'est pas embêté cette saison par les blessures, on verra son réel niveau de jeu", poursuit le technicien

strasbourgeois.



Au cours de la seconde moitié du championnat 2017-2018, Terrier avait été

plusieurs fois indisponible pour des problèmes physiques.



Mais pour l'heure, le nouvel attaquant del’OL savoure ses débuts canons, prêt à enchaîner face à Nice.







Avec AFP