OL: arrivées des internationales allemandes Weiss et Simon

Les internationales allemandes Lisa Weiss et

Carolin Simon, l'une gardienne et l'autre latérale gauche, ont signé un contrat de deux ans avec l'Olympique lyonnais, a annoncé lundi le club champion de France et d'Europe.



En provenance respectivement du SGS Essen et du SC Fribourg, Weiss, 30 ans, et Simon, 25 ans, se sont engagées avec le club jusqu'au 30 juin 2020.



Lisa Weiss a remporté l'Euro 2009 avec la Mannschaft (4 sélections) tandis que sa jeune compatriote a remporté l'Euro U17 (2008, 2009) et l'Euro U19 (2011) ainsi que le titre olympique en 2016.



Leur arrivée à l'OL "s'inscrit dans la stratégie de renforcement de l'effectif et la poursuite de l'ouverture à l'international du club notamment à travers les performances de l'équipe féminine de Wendie Renard et de ses

partenaires", a souligné le club de Jean-Michel Aulas.



Ces recrutements "viennent consolider le groupe dont la physionomie sera remodelée cette saison avec les départs de joueuses de talent en fin de contrat (Jessica Houara d'Hommeaux, Kheira Hamraoui, Kenza Dali, Claire Lavogez), ou en fin de carrière (Camille Abily, Corine Petit, Elodie Thomis)",

a poursuivi l'OL.



Morgan Brian, Pauline Peyraud Magnin et Mylaine Tarrieu ont également quitté le club au 30 juin dernier.







Avec AFP