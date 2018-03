OL: au moins trois semaines d'arrêt pour Fekir

Le meneur de jeu international et capitaine de l'Olympique lyonnais, Nabil Fekir va subir mardi "une arthroscopie lavage du genou droit" et sera indisponible au moins trois semaines, a annoncé le club

dimanche.



Le joueur est donc déjà forfait pour les deux matches amicaux de l'équipe de France, le 23 mars contre la Colombie au Stade de France, et le 27 mars contre la Russie, à Saint-Pétersbourg. En championnat, il manquera notamment le choc contre Marseille le 18 mars.



"Nabil Fekir a encore ressenti une gêne à son genou droit lorsqu'il a repris l'entraînement samedi, comme cela avait été prévu après son choc lors du récent derby", écrit l'OL dans un communiqué.



Le joueur s'était blessé le 25 février lors du match OL- AS-Saint-Etienne (1-1) au genou droit, celui qui avait déjà été opéré en septembre 2015. Il n'a pas rejoué depuis ce derby.



L'intervention chirurgicale de mardi doit lui permettre "d'être pleinement opérationnel pour la fin de la saison", a ajouté l'OL.



Pour l'entraîneur Bruno Genesio, "c'est un gros coup dur pour nous et pour lui", en soulignant que "cela fait quelques temps qu'il se plaignait de douleurs au genou. Nous pensions que cela passerait sans intervention, mais nous n'avons pas pu l'éviter."



Le technicien s'est, cependant, montré positif: "Il y a aussi une autre manière de voir les choses, car il pourra revenir en forme après la trêve internationale, il sera gonflé à bloc pour le dernier mois et demi de compétition qui nous restera afin de nous aider à atteindre nos objectifs collectifs et son ambition individuelle d'aller au Mondial".