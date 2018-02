OL: la pierre angulaire du recrutement se prénomme...Isabelle !

Sur le papier, c'est l'interprète de l'Olympique lyonnais mais elle est bien plus que cela. Depuis 2000, Isabelle Dias est incontournable dans la réussite du recrutement des joueurs étrangers, en facilitant leur intégration mais aussi leur vie quotidienne.



Elle materne non seulement les recrues mais aussi leurs familles. "Je les aide dans leurs démarches administratives, bancaires, fiscales, dans leur recherche d'un logement, d'une école, pour régler des problèmes médicaux ou de maternité", détaille à l'AFP celle qui fait aussi découvrir la ville et

organise des sorties pour les enfants.



C'est encore cette brune aux cheveux longs qui se charge, la plupart du temps, de donner des cours de français aux nouveaux arrivants - elle-même parle portugais, espagnol, anglais et allemand.



Et au fil des ans, Isabelle Dias est devenue un argument supplémentaire du club pour convaincre une recrue de s'engager à Lyon, où elle aide également des joueuses de l'équipe féminine, et des jeunes qui s'émancipent en sortant du centre de formation, dans leurs premières formalités.



"J'ai tout créé mais il a fallu du temps. C'était difficile pour l'OL de créer ce poste-là avec une femme qui arrivait dans un monde d'hommes. Gérard Houllier a fait en sorte que cela soit organisé", raconte Isabelle Dias, qui a son bureau au centre d'entraînement.



L'ancien entraîneur de Lyon (2005-2007) avait côtoyé à Liverpool - club qu'il a également dirigé de 1998 à 2004 - "un vieux monsieur, homme à tout faire", qui occupait depuis longtemps une fonction similaire. "Il comprenait qu'il fallait quelqu'un proche du joueur, à la frontière entre l'encadrement et la vie privée", explique la jeune femme.



"Je peux livrer à l'entraîneur ou au corps médical, tout en respectant l'intimité et les secrets, des informations qui peuvent les alerter comme une fatigue, des enfants malades susceptibles de rendre le joueur un peu moins bien", poursuit cette passionnée de football.



Adolescente, elle suivait l'équipe lyonnaise avec son père, même en 2e division dans les années 1980, avant de devenir formatrice en langues, son emploi précédent avant l'OL.



Sa vie bascule quand elle donne des cours de français au défenseur brésilien Edmilson, arrivé fin août 2000 à Lyon. Deux mois plus tard, mal intégré malgré de belles performances, vivant toujours à l'hôtel, il lui confie ne pas vouloir revenir à l'OL au retour d'un séjour en sélection.



Gênée, Isabelle Dias en avertit la direction du club qui la charge de sauver l'affaire en aidant le joueur dans son quotidien et celui de sa famille.



Mission réussie: Edmilson est resté, elle aussi.



Quelques mois plus tard arrive - en prêt - Claudio Caçapa, autre défenseur brésilien qui considère Isabelle Dias comme "l'une des clés de sa réussite". "Il n'est jamais évident d'arriver dans un pays où l'on ne connaît rien. Tout de suite, elle a été derrière moi, pour tout", témoigne l'ancien capitaine de

l'OL, aujourd'hui entraîneur-adjoint.



"Tout se joue au départ. Si une recrue n'est pas bien, elle voudra rentrer au pays. Cela n'a pas été mon cas car elle était là pour moi et les autres", souligne le joueur qui a ensuite évolué à Newcastle: là-bas, "il y avait beaucoup de Français, et je parlais français, mais il n'y avait personne pour s'occuper des joueurs étrangers".



C'est avec Caçapa qu'Isabelle Dias dit avoir noué "la relation la plus forte". Mais Lisandro Lopez a aussi été "une vraie belle rencontre". Et aujourd'hui? Rafael est "un homme de coeur, généreux", conclut celle qui a gardé contact avec tous ses élèves.