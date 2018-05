OL: pas d'urgence pour Fekir, selon Aulas

"Il n'y a pas du tout d'urgence" pour un

transfert du capitaine de l’OL Nabil Fekir, a déclaré lundi son président Jean-Michel Aulas alors que son joueur est annoncé partant vers Liverpool.



"Je n'ai pas de rendez-vous avec les dirigeants de Liverpool. Il n'y a pas du tout d'urgence. Nous sommes parfaitement sereins", a tempéré l'homme fort de l'Olympique lyonnais en marge de l'inauguration du musée du club qui doit ouvrir le 30 mai.



"Nous essayons toujours d'aller dans le sens des joueurs. Nous l'écouterons attentivement. Nous en saurons sûrement plus après la Coupe du monde. Mais pour le moment, il est lyonnais et nous en sommes très fiers", a-t-il ajouté.



"C'est une grande fierté pour nous d'avoir un pur talent de la formation en sélection et je serai ce soir au match où il va jouer avec l'équipe de France (contre l'Eire). Si Nabil souhaite jouer la Ligue des Champions dans le Groupama Stadium l'année prochaine, nous serons ravis", a poursuivi Jean-Michel Aulas.



Capitaine de l'OL cette saison, Nabil Fekir (24 ans) a inscrit 23 buts en 43 matches disputés toutes compétitions confondues et délivré sept passes décisives. Il compte dix sélections en équipe de France (1 but).







AVEC AFP