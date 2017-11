OL sans Fekir: esprit, es-tu toujours là?

Six victoires consécutives, vingt buts inscrits: l'OL, sans Nabil Fekir, espère conserver son efficacité offensive au retour de la trêve internationale face à la meilleure défense du championnat,

Montpellier, dimanche au Parc OL (17H00) pour la 13e journée de Ligue 1.



Face au mur héraultais (8 buts encaissés seulement), l'OL doit donc faire sans son capitaine et son meilleur buteur, Nabil Fekir (11 buts).



L'international est suspendu: face à Saint-Etienne, il a ôté son maillot pour

célébrer le 5e but de son équipe dans le derby (5-0), son troisième

avertissement en dix journées.



Comment jouer sans lui? Si on parle des hommes, Bruno Genesio comptera évidemment sur l'Espagnol Mariano Diaz et le Néerlandais Memphis Depay, qui ont inscrit respectivement neuf et six buts. De son côté, le Burkinabè Bertrand Traoré, plus en retrait (3 buts) et qui a joué mardi avec le Burkina Faso, pourrait laisser sa place à Maxwel Cornet qui n'a toujours pas marqué

cette saison.



Mais l'absence de Fekir devrait contraindre l'entraîneur à modifier son

système de jeu, en passant du 4-2-3-1 habituel, dans lequel rayonne

l'international français, à un 4-3-3, idéal pour les jeunes jambes de Houssem Aouar (19 ans) et Tanguy Ndombélé (20 ans), de retour.



"Nous avons la chance d'avoir des joueurs capables d'évoluer dans plusieurs systèmes", se félicite d'ailleurs le technicien.



Avec dix matches d'ici la trêve de fin d'année, l'OL espère conserver

l'esprit qui a animé son équipe en octobre, avec des échéances importantes comme la qualification pour les 16es de finale en Europa League, voire la première place de son groupe à conquérir.



Il y aura aussi l'entrée en lice en Coupe de la Ligue à... Montpellier et

la réception de Marseille, le 17 décembre avec comme ambition de fêter Noël sur le podium.





Avec AFP