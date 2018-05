OM-Atletico - Face à l'appel à "tout casser", l'OL dépose plainte

L'Olympique lyonnais a annoncé vendredi avoir déposé plainte après l'appel à "tout casser" dans son stade, chanté par des

supporters marseillais après l'accession de leur équipe en finale de la Ligue Europa, qui se déroulera à Décines.



"Depuis quelques jours une polémique violente à l'égard de l'institution sportive Olympique lyonnais et son président (Jean-Michel Aulas) se développe sur les réseaux sociaux, en particulier d'irresponsables et dangereux propos invitant à venir tout +casser+ au Groupama Stadium" qui accueillera le 16 mai la finale de la Ligue Europa, écrit le club lyonnais dans un communiqué.



Sur fond de rivalité entre les deux "Olympiques" qui a donné lieu récemment

à une escalade verbale entre les deux présidents de club, les supporters

marseillais ont créé un chant dans lequel ils disent avoir "envie de tout casser chez Jean-Michel Aulas. Parce qu'il le mérite bien".



L'OL s'offusque que cet appel puisse avoir été relayé par "un footballeur international français jouant en Angleterre". Sur Instagram, Benjamin Mendy, qui évolue à Manchester City, a chanté "On est en finale et on va tout casser chez toi".



"Devant le danger résultant de ces comportements inadmissibles, l'Olympique

Lyonnais a décidé dès à présent de saisir le parquet du tribunal de grande instance de Lyon d'une plainte pour provocation au délit de destructions, dégradations et détériorations volontaires, dangereuses pour les personnes", précise le club, qui exprime "l'espoir que chacun soit ramené à la raison".



Match classé "à risque", la finale de la Ligue Europa, qui opposera l'OM à l’Atlético Madrid le 16 mai, fera l'objet d'un "très gros dispositif" de sécurité, a annoncé plus tôt le préfet du Rhône Stéphane Bouillon.







Avec AFP