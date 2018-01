ONLYLYON TOURISME: UNE NOUVELLE VISITE GUIDEE...SUR LES TRACES DE BERLIET

Implanté à Lyon depuis 1894, le constructeur de véhicules industriels Renault Trucks ouvre les portes deson usine moteurs au grand public.L’Office de tourisme de la Métropole de Lyon assure désormais des visites régulières de ce site industriel.Héritier de la marque Berliet, le constructeur de véhicules industriels Renault Trucks est implanté à Lyondepuis 1894, date à laquelle Marius Berliet, autodidacte passionné, a construit son premier moteur àcombustion.Un siècle plus tard, l’usine Renault Trucks de Vénissieux fabrique des moteurs de camions, de bus, d’engins de chantier, de bateaux et de machines industrielles, conformes aux normes antipollution les plus rigoureuses.Pour les lyonnais désireux de découvrir l’un des fleurons industriels de leur ville, l’Office de tourisme de la Métropole de Lyon propose désormais des visites régulières et ouvertes à tous de l’usine moteurs Renault Trucks de Vénissieux.Cette visite, d’une durée de deux heures, offre aux participants la possibilité de découvrir les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’un moteur de véhicule industriel.En quelques chiffres...Un moteur de camion est composé de 841 pièces et pèse plus de 600 kg. Sa fabrication nécessite 6 heures d’opérations manuelles et robotisées. L’usine moteurs s’étend sur une surface de 52 000 m2 et emploie 700 personnes.Réservation obligatoire pour les visites sur www.visiterlyon.com ou par téléphone au 04 72 77 69 69Durée de la visite : 2 heuresTarifs : Adulte 12 €Les prochaines dates pour la visite de Renault Trucks sont les vendredis 19/01/2018, 16/02/2018, 23/03/2018, 18/05/2018 et 15/06/2018 à 14h30