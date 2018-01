Obsèques de Paul Bocuse vendredi à la primatiale Saint-Jean

Les obsèques de Paul Bocuse, décédé samedi à 91ans dans son auberge de Collonges-au-Mont-d'Or, seront

célébrées vendredi en la cathédrale Saint-Jean à Lyon, a annoncé dimanche l'entourage du "pape" de la gastronomie.



"La cérémonie débutera à 10H30", a-t-on précisé, confirmant une information de Lyon Capitale.



Star des fourneaux et ambassadeur de la cuisine française à travers le monde, "Monsieur Paul", qui souffrait depuis plusieurs années de la maladie de

Parkinson, s'est éteint paisiblement samedi à 10H00, au côté de son épouse et de leur fille.



Son décès a suscité une multitude de réactions, notamment dans le milieu de la gastronomie mondiale.



Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a annoncé pour sa part qu'une minute d'applaudissements en hommage à Monsieur Paul précéderait le match OL-PSG ce dimanche soir au Groupama Stadium, où s'est ouverte une des

brasseries Bocuse.



Lundi matin, édition spéciale sur Lyon 1ère avec de nombreuses réactions de personnalités lyonnaises et un invité parmi les proches de M. Paul: Gilbert Coudène.



Il scénarise, conçoit et assure la direction artistique de spectacles lumières, il est aussi l'un des fondateurs de la Cité de la Création. Gilbert a travaillé très longtemps aux côtés de Paul Bocuse....