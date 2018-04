Only Lyon sort son city-guide COLLECTOR

COLLECTOR printemps-été va sortir...c'est le city-guide d'ONLYLYON Tourisme.



Cette année le guide des bons plans lyonnais sera diffusé en deux temps, le 28 avril et le 5 mai, dans deux lieux emblématiques de la ville.



La diffusion des 70 000 exemplaires se fera le 28 avril, au Pavillon ONLYLYON, place Bellecour, de 9h à 18h, et le 5 mai à L’Hôtel-Dieu, de 12h à 17h



Pour ce numéro, 60 bons plans ont été sélectionnés en partenariat avec EXIT, le supplément de Tribune de Lyon



Plusieurs centaines de bonnes adresses sont aussi répertoriées pour découvrir ou redécouvrir Lyon.



Pour cette édition printanière, c'est Frédéric Michalak, célèbre demi d'ouverture du LOU Rugby, qui s'est pose, ballon ovale en main, dans le cadre exceptionnel du Grand Hôtel-Dieu, dans la cour du Cloître.



Une couverture qui fête aussi deux évènements incontournables de cette année 2018 : l’ouverture de l'Hôtel-Dieu et les demi-finales du Top 14 de rugby, qui auront lieu à Lyon fin mai.



Après la distribution officielle des 28 avril et 5 mai, il sera toujours possible de se procurer Collector #11 au Pavillon ONLYLYON Tourisme, place Bellecour, dans les parkings LPA et dans les centres commerciaux Confluence, la Part-Dieu, au Printemps, aux Galeries Lafayette, dans les gares SNCF Perrache et Part-Dieu, au Camping Indigo de Dardilly et dans les mairies de Givors et de Marcy l’Étoile