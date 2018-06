Opération de contrôle de transport de marchandises: plusieurs infractions dont une fraude au dispositif anti-pollution

Ce vendredi matin, sur l’autoroute A6 à l’approche de Lyon, la Gendarmerie nationale et les contrôleurs des transports terrestres de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont conduit une opération de contrôle des transports de marchandises.



Cette opération avait comme objectif particulier le contrôle de la fraude aux dispositifs antipollution qui équipent les véhicules lourds récents soumis aux normes Euro, dite « fraude à l’AdBlue ».



Le dispositif AdBlue permet de réduire le volume d’oxydes d’azote en sortie des pots d’échappement des véhicules à moteur diesel. Cette technologie, qui utilise un additif liquide, permet de limiter les émissions polluantes des camions et de respecter les normes européennes antipollution.



Certains transporteurs peu scrupuleux sont tentés d’utiliser des dispositifs de neutralisation de l’AdBlue vendus sur internet à faible coût afin d’augmenter la rentabilité de leurs véhicules et être plus concurrentiels (gain d’environ 3000 €/an et par véhicule).



Une fraude au dispositif AdBlue a été mise en évidence ce vendredi par les contrôleurs des transports terrestres de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. C’est la 13e depuis le début de l’année 2018 (dont 7 dans le Rhône).



Étienne STOSKOPF, préfet délégué pour la défense et la sécurité, a participé à l'opération qui a permis de controler 31 véhicules



19 % des véhicules étaient en infraction (certains cumulant plusieurs infractions)



Trois délits relevés : un relatif à une fraude aux dispositifs anti-pollution , un relatif au non-respect de la réglementation sociale européenne et un relatif à du cabotage irrégulier



1 contravention de 5ème classe (1 500 euros maximum) a été dressée pour temps de repos journalier très insuffisant (5h au lieu de 9h) ;



4 contraventions de 4ème classe (750 euros maximum) pour des attestations de détachement non conforme et temps de repos insuffisant principalement



A signaler aussi une situation constatée conduisant à mener des vérifications complémentaires pour s’assurer du bon fonctionnement du chronotachygraphe (appareil de contrôle des temps de conduite et

de repos).



Ces infractions seront transmises au procureur de la République de Villefranche-sur-Saône en vue de sanctions pénales ; elles ont donné lieu, en outre, au paiement immédiat de 5270 euros de consignation par les entreprises non établies en France.



Un véhicule a fait l'objet d'une immobilisation immédiate du fait d’une fraude au dispositif antipollution.

Il a été envoyé pour remise en conformité dans un garage et ne pourra repartir qu’après

validation des réparations par un agent de contrôle.



Cette infraction est passible d’une amende délictuelle de 7500 euros à laquelle s’ajoute les frais de

remise en état du véhicule (pouvant atteindre jusqu’à 7000 euros), précise la préfecture dans son communiqué.