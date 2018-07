Orages de grêle du 15 juillet: les élus soutiennent les agriculteurs du sud lyonnais

Le député Jean-Luc FUGIT (LREM), Françoise GAUQUELIN, Maire de Millery, Thierry BADEL, Maire d’Orliénas et Président de la Communauté de Communes du Pays Mornantais, Jean-Jacques BRUN, Maire de Ternay et Président de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, Gérard GRANGE, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays Mornantais, Bernard CHATAIN, Maire de Soucieu-en-Jarrest, Christian FROMONT, Maire de Rontalon, Pascal OUTREBON, Maire de Taluyers, Jacques BLEUZE, Maire de Sérézin-du-Rhône, Pierre BALLESIO, Maire de SaintSymphorien

d’Ozon, Jean-Philippe CHONE, Maire de Communay, Raymond DURAND, Maire de Chaponnay, José RODRIGUEZ, Maire de Simandres, tous ces es élus du Sud-Lyonnais ont décidé d'apporter leur soutien aux producteurs locaux sinistrés par la grêle qui s'est abattue dimanche après-midi sur leurs communes.



Ce dimanche, vers 17 heures, des orages d’une rare violence se sont abattus sur une partie du Sud-Lyonnais. Les très fortes averses de pluie et de grêle, accompagnées par des vents tempétueux ont littéralement dévastés des parcelles entières exploitées par les agriculteurs de ce territoire.



Les céréaliers, maraichers, arboriculteurs et viticulteurs ont été très sévèrement touchés. Résultats : des pertes vertigineuses pour les prochaines récoltes, avec parfois des destructions à hauteur de

100% des productions.



"Cet événement climatique risque de remettre en cause la survie économique de nombreux producteurs, ce qui impacterait, de surcroît, la qualité des produits alimentaires locaux" soulignent les élus, qui affirment vouloir unir leurs efforts pour imaginer des solutions.



Depuis lundi, les élus multiplient les contacts avec les sinistrés, la Chambre d’Agriculture du Rhône et les intercommunalités.



"Nous poursuivrons nos concertations et espérons pouvoir apporter des réponses concrètes face à cette situation désastreuse pour nos agriculteurs qui risque malheureusement de se répéter du fait des changements climatiques" conclut le communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.