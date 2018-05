Orange invite les Lyonnais à découvrir ses métiers

Orange lance ce jeudi Hello Jobs à Lyon au Palais de la Bourse : une journée ouverte à tous sur les métiers d’aujourd’hui et de demain.



Orange Centre Est en profitera pour détailler les enjeux liés à l’emploi en Auvergne Rhone-Alpes (recrutements, nouveaux métiers, féminisation des filières techniques, etc.)



Hello Jobs proposera un forum des métiers avec les offres de stages et d’emploi proposées au niveau régional et national par Orange



Egalement des tables rondes avec des experts d’Orange et des partenaires sur les métiers de demain (Cyberdéfense, Intelligence Artificielle, néo-banque…)



Des ateliers conseils seront aussi mis en place pour les candidats...des démonstrations des toutes dernières innovations dans le domaine du numérique et des télécoms.



Pour illustrer le dynamisme et la diversité du Groupe, Orange propose à tous d’aller à la rencontre de ses salariés et de ses métiers.



Les experts d’Orange répondront à toutes les questions des visiteurs sur leur parcours, leur vie chez Orange et les perspectives d’évolution proposées par l’opérateur.



Lyon 1ère est partenaire de l'opération Hello Jobs: nous sommes allés à la rencontre d'Amandine, Salah et Robin...Trois salariés d'Orange pour découvrir trois métiers de l'entreprise





Regardez les vidéos