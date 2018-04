Orchestre national de Lyon: place à la "création" avec une programmation éclectique

Aux côtés de Berlioz ou d'Haydn, les

compositrices d'hier et d'aujourd'hui sont à l'honneur de la saison 2018/2019 de l'Auditorium/Orchestre national de Lyon qui accorde une grande place à la création pour séduire un public rajeuni.



"C'est une programmation de haut vol avec l'idée d'aller toujours plus loin dans l'exigence et dans le répertoire", a expliqué mardi à la presse Aline Sam-Giao, qui a remplacé début 2017 Jean-Marc Bador à la direction générale de l'ONL.



A l'occasion du 150e anniversaire de la disparition de Berlioz, la saison ouvrira le 22 septembre sur la Symphonie fantastique, sous la direction de Cristian Macelaru, avec une création chorégraphique pour deux danseurs du Japonais Saburo Teshigawara.



Outre de grandes oeuvres du répertoire, comme le Nabucco de Verdi, la Symphonie n°41 de Mozart ou encore la Symphonie n°5 de Malher, la programmation se veut éclectique avec l'objectif affiché de "toucher un maximum de spectateurs aux goûts variés".



Sur les 168 concerts prévus, cinq sont des créations mondiales, dont le Tombeau de Couperin de Ravel dans une orchestration de Thierry Pécou qui sera joué à l'occasion du Centenaire de la paix avec l'Allemagne.



Artiste associé cette saison, le violoniste Renaud Capuçon proposera sept programmes, dont le Concerto pour violon de Brahms.



L'accent sera mis sur des compositrices comme les pianistes Louise Farrenc

(1804-1875), "grande figure du romantisme français" et Lili Boulanger, disparue à 24 ans en 1918. Mais aussi la jeune Camille Pépin, lauréate 2015 du prix Sacem, qui présentera une création mondiale en ouverture de la Symphonie n°103 de Haydn.



"L'exigence est d'aller toujours plus loin dans le répertoire et de faire la place à de jeunes artistes encore peu connus mais dont on est sûr", a souligné Mme Sam-Giao évoquant notamment les "très jeunes chefs d'orchestre

qui viennent diriger pour la première fois", à l'instar de Ben Glassberg ou Nicholas Collon.



Trente-quatre chefs d'orchestre parmi les meilleurs, se succèderont au pupitre pendant la saison. L'ONL est toujours à la recherche d'un directeur musical pour remplacer Leonard Slatkin, devenu directeur musical honoraire, qui dirigera néanmoins cinq programmes.



L'ONL a prévu deux tournées la saison prochaine, une en Allemagne en novembre et l'autre en Chine en juin 2019.



Le jeune public n'est pas oublié avec notamment deux ciné-concerts: le film

d'animation Ernest et Célestine accompagné par les musiciens de l'ONL ainsi que "Le Carnaval de la Petite Taupe" accompagné d'un bruiteur.



L'Auditorium a accueilli la saison dernière 237.000 spectateurs, dont 40% venaient pour la première fois dont 20% de moins de 28 ans.





Avec AFP