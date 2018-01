Oscar Garcia de l’ASSE à l'Olympiakos

L'entraîneur espagnol Oscar Garcia a été nommé vendredi à la tête de l'Olympiakos Le Pirée, quelques semaines seulement après son départ de Saint-Etienne .



Si la durée du contrat de l'Espagnol n'a pas été spécifiée par l'Olympiakos, les médias grecs évoquaient vendredi un bail d'une année et

demie, jusqu'à la fin de la saison 2018-19, avec une option pour une prolongation à l'issue de cette date.



Le club du Pirée avait remercié jeudi son entraîneur intérimaire Takis Lemonis, qui avait repris le champion de Grèce en septembre après le limogeage de l'Albanais Besnik Hasi, et le nom de Garcia avait été largement cité dans la presse grecque et européenne ces derniers jours.



Le technicien espagnol, 44 ans, a quitté Saint-Etienne en novembre, cinq mois seulement après sa prise de fonctions, et aura connu un bilan mitigé et

marqué notamment par un revers cuisant dans le derby contre l’OL à domicile (5-0).



L'ancien joueur de Barcelone et Valence a remporté en tant que coach deux doublés Coupe-Championnat d'Autriche avec le Red Bull Salzbourg, ainsi qu'un titre de champion d'Israel avec le Maccabi Tel-Aviv.