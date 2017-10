Oullins: un femme pour succéder à François-Noel Buffet

Réuni hier soir, le Conseil municipal d’Oullins a élu une femme à sa tête pour succéder à François-Noël Buffet qui, en raison de la loi sur le cumul des mandats, quittait ses fonctions exécutives. Clotilde Pouzergue devient maire d'une ville de 26 000 habitants, désormais reliée au centre de Lyon par la ligne B du métro.



Buffet reste conseiller municipal "pour partager l’expérience et le dévouement qui ont caractérisé ses mandats de maire" souligne sa successeure.



Clotilde Pouzergue a été élue pour la première fois en 2001 à Oullins.



Elle a été élue hier soir, 5 voix se sont portées sur la candidate socialiste, Joëlle Séchaud



"Je continuerai de gérer notre ville avec la rigueur, la justice, l’écoute et le réalisme dont nous ne nous sommes jamais départis durant toutes ces années. Parce que tout le travail effectué jusqu’à présent en termes d’aménagements et de services mérite et exige qu’il soit conforté et poursuivi afin de conserver la dynamique que nous avons initiée et qui fait aujourd’hui d’Oullins une ville aussi attractive".



La nouvelle maire entend aussi accompagner "le lancement de la Zac de la Saulaie, la concertation qui l’accompagne, le prolongement du métro B et bien d’autres projets encore".