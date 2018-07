Ouverture d’un lieu de répit pour les Mineurs Non-Accompagnés sur les pentes

L’initiative vient de Nathalie Perrin-Gilbert...là maire du 1er souligne que depuis début juillet, des habitantes et habitants du 1er alertent les élus d’arrondissement sur la situation de mineurs non accompagnés, sans ressource et dormant dehors.



NPG rappelle dans un communiqué que « la responsabilité légale en matière de Protection de l'Enfance relevant de la Métropole, elle a immédiatement signalé au président de la Métropole et ses services cette situation préoccupante »



Mais malgré ce signalement, les jeunes étaient toujours vendredi dernier, sans solution ni accompagnement.



« Considérant qu'il est de notre responsabilité morale de mettre à l'abri ces mineurs et d'organiser leur accueil dans les meilleures conditions possibles, nous avons décidé de mettre à disposition un équipement de proximité géré par la mairie d'arrondissement et vacant durant l’été. Même si cette solution est imparfaite, nous la considérons préférable à la rue et ses pièges ».



La Coordination Urgence Migrants encadre l’animation de ce lieu de répit, les mineurs sont accueillis sur ce site par des bénévoles, associatifs et citoyens.



« Avec ce dispositif d’urgence, nous ne souhaitons pas nous substituer aux autorités publiques compétentes et responsables de la mise à l’abri des mineurs (Métropole) et de l’action sociale (Préfecture, Ville de Lyon).

Mais nous assumons notre devoir moral d’accueillir avec dignité et fraternité ces mineurs et demandons à la Métropole de prendre sans attendre toute la mesure de ses responsabilités » conclut Nathalie PERRIN-GILBERT la Maire du 1er arrondissement de Lyon, dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.