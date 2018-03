Ouverture du dernier tronçon autoroutier sur l'axe Bordeaux-Genève

Dès ce samedi, il est possible de rejoindre

Bordeaux à Genève sans quitter l'autoroute grâce à l'ouverture d'un tronçon permettant de relier l'A89 à l'A6 au nord de Lyon.



Pour réaliser ce dernier maillon, 4 kilomètres de route ont été transformés en autoroute et 1,6 km d'autoroute nouvelle a été construit. La jonction comprend un viaduc de 220 mètres de long.



Il ne manquait que ces 5,5 petits kilomètres pour permettre la traversée "horizontale" de la France, qui est désormais possible en 6H50, selon APRR.





Avec AFP