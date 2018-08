Ozone: Annecy interdit à son tour les véhicules polluants

Après Lyon ou l'Isère, la ville d'Annecy a

instauré ce lundi la circulation différenciée en raison des concentrations élevées d'ozone, une pollution observée dans une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en alerte rouge.



Seuls les véhicules dotés d'une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 peuvent rouler et stationner dans les parkings municipaux de la zone de circulation restreinte d'Annecy, a précisé la mairie de cette ville réputée pour son activité touristique.



Un "pass air pur" de 1 euro est mis en place toute la journée sur le réseau de transports urbains de l'agglomération.



De même en Isère, seuls les véhicules disposant d'un certificat de qualité de l'air sont autorisés à circuler depuis 05h ce lundi, tout comme à Lyon et Villeurbanne, à l'exception de certains axes.



Pour favoriser le report des automobilistes sur les transports en commun dans l'agglomération lyonnaise, l'opérateur TCL déploie lundi un titre de transport à 3 euros, "Tick'Air" qui pourrait être reconduit en cas de maintien du niveau d'alerte 2.



En Savoie, pour le Grand Chambéry et la ville de Chambéry où le seuil d'alerte est de niveau 1, un tarif qualité de l'air est également mis en place sur le réseau de transports en commun et la réduction de vitesse de moins de 20km/h en ville est obligatoire.



Si l'alerte rouge devait être déclenchée, des zones de circulation différenciée seront mises en place et les vignettes Crit'Air obligatoires,

précise la ville.



L'ozone est un polluant dit "secondaire" né, sous l'effet du soleil, de réactions chimiques entre d'autres polluants de l'air, comme les oxydes d'azote principalement émis par le trafic routier, et les composés organiques

volatiles issus notamment de l'industrie.



Ce gaz, à des concentrations élevées, peut provoquer des irritations des yeux, du nez, de la gorge, des essoufflements, en particulier chez les personnes sensibles.