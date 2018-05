PARDON DES MARINIERS: le rendez-vous annuel lyonnais entre les « gens d’à bord » et les « gens d’à terre »

Pour la 22e année consécutive, le Pardon des mariniers jette l’ancre à Confluence. Proposé par les Amis du lien et la Mairie du 2, cet événement festif et gratuit est idéal pour passer une journée en famille au bord de l’eau.Le Pardon des Mariniers est une tradition ancestrale : avant chaque grand départ vers des mers lointaines, une fête était donnée en l’honneur des marins et de leurs bateaux.Nouveauté 2018 : découverte du réseau portuaire Rhône-Saône au travers d’une exposition et de rencontres avec des professionnels du transport fluvial.Les lyonnais partiront ainsi à la découverte des fleuves lyonnais avec aussi la traditionnelle bénédiction des bateaux, des spectacles nautiques avec démonstrations de modélisme fluvial et concours de godilleEgalement des démonstrations de joutes lyonnaises, un défilé en musique de bateaux décorés, une présentation des grands bateaux de commerce de la flotte artisanale et des croisières sur différentes compagniesA quai, la fête sera aussi au rendez-vous ! Pour ceux qui n’ont pas le pied marin, un flot d’animations terrestres pour petits et grands avec kermesse pour les enfants (nœuds marins, pêche à la ligne, jeux traditionnels en bois), des visites commentées du Bateau-chapelle « le lien » (une exclusivité lyonnaise)Mais aussi des démonstrations d’attelage par les chiens terre neuve et de sauvetage et pour les gourmands : Buvette, barbecue, snack… Un verre de l’amitié sera offert à tous les participants par la Mairie du 2e arrondissement à 12h30Retrouvez le programme complet sur : https://mairie2.lyon.fr/evenement/festival/pardon-des-mariniers