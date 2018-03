PDG du Dauphiné Libéré bientôt jugé pour violences conjugales: les syndicats "choqués"

Les syndicats du Dauphiné Libéré se sont dits vendredi "extrêmement choqués" par une "affaire qui ternit l'image" du quotidien régional, après le renvoi de son PDG devant un tribunal pour des faits de violences conjugales et d'outrage.



"Nous ne pouvons qu'inciter M. Christophe Tostain à assumer ses responsabilités et surtout à ne plus mêler l'entreprise à cette affaire", écrivent les syndicats FO, SNJ, CFDT et CGT dans un tract.



Le PDG du Dauphiné Libéré est renvoyé le 28 mai devant le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violences sur conjoint et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.



Il avait été placé en garde à vue le 4 mars après qu'une femme se fut présentée à la brigade de Tassin-la-demi-lune, en disant qu'elle "avait été frappée par son concubin".



Rendus au domicile, les gendarmes avaient trouvé Christophe Tostain "fortement alcoolisé et violent": il les avait "insultés et menacés

de les faire muter", en faisant état de sa qualité professionnelle.



Le dirigeant s'était dit "confiant" sur l'issue de l'affaire, "strictement privée".



Selon les syndicats, il a demandé aux salariés du journal "d'être solidaires en cette période difficile pour lui".



"S'il ne nous appartient pas de juger des faits qui relèvent de la sphère privée, nous ne pouvons que déplorer l'impact de cette affaire sur notre journal", estiment les syndicats en condamnant "l'absence de traitement de ce fait divers dans les pages du journal" de jeudi, dont la Une était consacrée à...la Journée des droits des femmes.



"Le Dauphiné Libéré doit une information transparente aux lecteurs. Au lendemain de la révélation de l'affaire, nous constatons un manquement à cette mission", poursuivent-ils.





Avec AFP