PLAN GRAND FROID : LE PRÉFET, LA VILLE DE LYON ET LA MÉTROPOLE DE LYON RÉUNISSENT LES ACTEURS LOCAUX

Stéphane BOUILLON, préfet du Rhône, Georges KEPENEKIAN, maire de Lyon et David KIMELFELD, président de la métropole de Lyon ont réuni ce mercredi en préfecture les principaux acteurs en charge de l’hébergement d’urgence et les associations mobilisées à ce sujet.



L’ouverture de places en hébergements d’urgence a été accélérée.



Dès le 1er décembre, un gymnase d’une capacité de 110 places sera provisoirement ouvert à Lyon 7ème.



Par ailleurs, 54 places seront proposées dans des structures hôtelières au titre de l’hébergement d’urgence pour porter le nombre de places ouvertes à 370 en ce début de mois de décembre.



Par la suite et tout au long du mois de décembre, 339 nouvelles places ouvriront, ce qui portera à plus de 600 le nombre de places en hébergement d’urgence qui seront mises en service.



Le préfet a rappelé, qu’outre le droit inconditionnel de l’accueil en période de grand froid, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être aussi être appliqué.



"Les associations présentes ont apprécié la coordination de tous les acteurs locaux lors de cette réunion" selon la préfecture



Le préfet a affirmé que le principe de cette réunion réunissant l’ensemble des acteurs sera renouvelé dès le début de l’année 2018.