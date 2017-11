PROGRAMME « PEPITES » : 3 NOUVELLES ENTREPRISES LABELLISÉES

Lancé en 2011 à l’initiative du Grand Lyon et de la CCI de Lyon, le programme « Pépites » accompagne chaque année une vingtaine de PME à très fort potentiel vers l’hyper croissance.



Trois nouvelles entreprises ont été labellisées le 28 novembre par un comité composé essentiellement de chefs d’entreprises et d’experts du monde du financement.



LELIVRESCOLAIRE.FR édite des manuels scolaires collaboratifs, open source et innovants.



En rassemblant une communauté de 2000 professeurs contributeurs, cette jeune entreprise ambitionne de revaloriser le métier d’enseignant, de réduire l’échec scolaire en démocratisant l’accès à la connaissance (notamment par l’accès gratuit à ses manuels scolaires en ligne) et d’apporter le numérique dans l’éducation.



Basée à Lyon 9ème, l’entreprise compte une quarantaine de collaborateurs.



VIGIER CARTONNAGES, transformateur renommé dans le domaine du packaging, conçoit et réalise des étuis en cartons.



Tournée à l’origine vers la découpe à façon pour imprimeurs et cartonniers, l’entreprise a progressivement investi dans de nombreux équipements afin d’assurer toute la chaine de fabrication (impression, découpe, pliage/collage).

Basée à Meyzieu, l’entreprise compte une trentaine de collaborateurs.



Enfin, SUNAERO : est spécialisé dans le développement d’activités de Support Aéronautique et Défense, qui explore en permanence de nouvelles opportunités technologiques, afin de réduire les temps et coûts d’immobilisation des aéronefs, voire véhicules et navires en production ou en maintenance.



Sunaero est basée à Genay et compte une vingtaine de collaborateurs.



Comme pour les précédents lauréats, ces trois entreprises bénéficieront d’un accompagnement sur mesure d’une durée de deux ans, assuré par un référent économique de la Métropole de Lyon et par un conseil‐référent de la CCI Lyon Métropole.



Ce suivi personnalisé permet à l’entreprise d’aborder tous types de problématiques liées à sa croissance telles que l’approfondissement stratégique, le développement commercial, le marketing, l’aide au financement (levée de fonds, croissance externe, ingénierie financière), le développement à l’international, la gestion des ressources humaines ou encore l’organisation.



Au total, ce sont 64 entreprises qui ont été labellisées depuis fin 2011 : elles représentent près de 540 millions de CA et 2850 collaborateurs.





Source: Métropole de Lyon