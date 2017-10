PSQ: Collomb va consulter tous les policiers et gendarmes à partir de lundi

Emmanuel Macron a assuré mercredi que la police de sécurité du quotidien (PSQ) qu'il entend mettre en place, "n'est pas le retour à la police de proximité" instaurée par Lionel Jospin puis supprimée par Nicolas Sarkozy.



"Dès lundi prochain, un large cycle de consultations sera engagé par le

ministre" de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur ce thème, a précisé le chef de l'État, lors de son discours à l'Élysée sur la sécurité devant policiers et gendarmes.



Cette PSQ doit être expérimentée dans une quinzaine de sites début 2018.



Pour évoquer cette future police, Macron a estimé que son rôle ne serait

pas de "jouer au foot avec les jeunes", un argument déjà utilisé par Nicolas

Sarkozy quand il avait mis fin à la police de proximité, à partir de 2002.



"C'est au contraire exercer votre métier de policier qui représente une

autorité qui conforte et qui rassure mais qui rappelle aussi les règles de vieen société chaque fois que nécessaire", a-t-il fait valoir.



Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb "a souhaité que ce dispositif

soit complété par la consultation de chaque fonctionnaire de police et

militaire de la gendarmerie. Chacun recevra un questionnaire ouvert", a-t-il

ajouté.



"A l'issue de ce cycle et sur cette base, nous arrêterons en fin d'année

une nouvelle doctrine, qui constituera notre référence en matière de sécurité

publique pour les années à venir", a affirmé le président de la République,

qui veut que la réforme de la PSQ "soit conduite concomitamment avec celle de la procédure pénale et de la justice".



"La réforme (pénale) vise à rendre plus effective la réponse pénale avec la

forfaitisation de certains délits", a indiqué E. Macron.



"Car la police de sécurité du quotidien doit avoir des instruments adaptés à la réalité du terrain".



Promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron, le projet est né dans un contexte brûlant: le mouvement de grogne inédit des policiers et "l'affaire Théo", du nom d'un jeune homme grièvement blessé lors de son arrestation en banlieue parisienne.



La police de sécurité du quotidien dispose déjà d'un calendrier, mais les

contours essentiels de la réforme restent flous.



En novembre et décembre, les territoires retenus pour l'expérimentation doivent ensuite mettre en place l'organisation du dispositif.



Plusieurs villes se sont déjà portées candidates: Villeurbanne, Grenoble, Lille, Lens, Roubaix, Toulouse ou encore Aulnay-sous-Bois, commune devenue, avec "l'affaire Théo", le symbole d'un divorce entre police et jeunes dans les quartiers.