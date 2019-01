Parc naturel régional de l'Allier: la justice retoque Wauquiez

Le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez (LR), de ne pas soutenir la création du Parc naturel régional des sources et gorges de l'Allier, a-t-on appris jeudi auprès du tribunal.



Ce sont les écologistes qui avaient déposé un recours pour, selon eux, "empêcher l'arrêt brutal" du projet. "La délibération numéro 571 du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 7 juillet 2016 est annulée", indique le tribunal administratif dans son jugement du 21 décembre 2018 dont l'AFP a obtenu copie.



Le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé, lors de son assemblée de juillet 2016, "d'abroger la décision" de 2015 du conseil régional de Rhône-Alpes -présidé alors par le socialiste Jean-Jack Queyranne - qui validait le projet de ce parc naturel régional (PNR). M. Wauquiez avait estimé que le PNR du Haut-Allier, comme celui de la Dombes (Ain), coûtait cher en frais de structure et leur avait préféré la mise en place de contrats de territoire.



"Nous nous félicitons de la décision" du tribunal administratif, a réagi dans un communiqué Fabienne Grebert, élue du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire (RCES) et requérante principale. "Il n'y a aucune raison désormais que le PNR des sources et gorges de l'Allier ne voit pas le jour. Nous appelons Laurent Wauquiez à rouvrir les négociations autour de la création de ce parc", a-t-elle dit.



Du côté du cabinet de Laurent Wauquiez, on souligne que "cette décision du tribunal sera sans aucune conséquence pour la région". "La création d'un PNR relève uniquement de la compétence de l'Etat et la

délibération de 2016 n'était qu'un avis simple, entre autres avis, pour fonder la décision de l'Etat" qui n'a finalement "pas pris de décret de création", précise cette source à l'AFP.



La région compte déjà une douzaine de PNR, auxquels elle consacrera "4 millions d'euros par an en 2019, 2020 et 2021", indique-t-elle encore.





