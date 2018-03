Paris-Nice - 4e étape: Poels vainqueur, Sanchez toujours en jaune

Le Néerlandais Wout Poels (Sky) a remporté ce mercredi à Saint-Etienne la 4e étape de Paris-Nice, un contre-la-montre de 18,4 kilomètres,



L'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana), 7e de l'étape, a préservé son maillot jaune de leader.



Poels a battu de 11 secondes l'Espagnol Marc Soler et de 16 secondes le Français Julian Alaphilippe.



Au classement général officieux, Sanchez précède désormais Poels de 15s et

Alaphilippe de 26s.



Poels, qui est âgé de 30 ans, a pris rang de favori de la "course au soleil" que son équipe a gagnée les trois années précédentes.



Le lauréat de l'année passée, le Colombien Sergio Henao, a lâché 33 secondes, tout comme son compatriote Esteban Chaves, dans ce contre-la-montre.



Jeudi, la 5e étape relie Salon-de-Provence à Sisteron sur un parcours de 165 kilomètres favorable aux baroudeurs.







Avec AFP