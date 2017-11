Part-Dieu: deux promenades urbaines pour la Fête dès Lumières

Les 7 et 9 décembre prochain, des promenades urbaines gratuites sont proposées par la SPL Lyon Part-Dieu et conçues et animées par l’association Nomade Land, pour faire découvrir le quartier de la Part Dieu de façon insolite.



Jeudi 7 Décembre 2017 à 18 h



Lumières sur la Part-Dieu – Promenade nocturne



Pourquoi éclaire-t-on la ville ? Esthétique, mise en valeur du patrimoine, sécurité… les raisons sont multiples.



Dans le cadre du projet urbain, un plan lumière est en cours de déploiement avec l’agence ON pour répondre à tous ces besoins : à la fois dans les espaces publics pour apporter plus de confort aux piétons, mais aussi sur les architectures existantes et à venir.



A l’occasion de la Fête des Lumières, la SPL invite les lyonnais à s’habiller chaudement, à prendre une lampe frontale pour parcourir le quartier à la découverte des premières réalisations (Silo de la bibliothèque, Tour Incity…).

Avec Vincent Thiesson, concepteur lumière Agence On



Samedi 9 Décembre 2017



Lumières sur la Part-Dieu Promenade-atelier photo



Avec ses monuments illuminés, c’est à la nuit tombée une autre Part-Dieu qui se révèle : ses ambiances de qualité nous plongent dans une fiction cinématographique et féérique.



Avec leurs propres appareils photos, les curieux pourront apprendre à capturer les instants nocturnes de la Part-Dieu, accompagnés d’un photographe professionnel, Maxime Tassin



Les promenades urbaines sont gratuites.



L’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur le site Internet de Nomade Land.



La durée est d’environ 2 heures. Le lieu de rendez-vous sera confirmé quelques jours avant.