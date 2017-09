Patrimoine: Lyon 1ère...une radio économique au pays des grutiers

A l'occasion des Journées du Patrimoine 2017, Lyon 1ère ouvre ses studios au public.Les curieux étaient déjà nombreux ce samedi: auditeurs, voisins, passionnés d'histoire ou simples visiteurs, ils ont choisi de venir visiter un bâtiment témoin du passé industriel du quartier de Gerland.L'immeuble Jules Weitz devient un signal d'autant plus remarquable et remarqué, dans une ZAC des Girondins où les bulldozers font place nette sur les anciennes usines qui autrefois fabriquaient des grues.L'ancienne usine de construction de grues (Jules Weitz, Richier...) présente une architecture typique de la fin du 19ème siècle. Elle a été construite en 1890.Les visites ont lieu toutes les heures à 10h, 11h le matin et à 14h, 15h, 16h l'après-midi, encore ce dimancheMerci de respecter les horaires pour une meilleure organisation des visites...Pour en savoir plus sur l'avenir du quartier, c'est ici