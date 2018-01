Paul Auster: violeurs, harceleurs "je ne pourrais pas créer de tels personnages"

"Je n'arrive pas à comprendre les auteurs d'abus sexuels; jamais je ne pourrais créer de tels personnages. Ca m'est trop étranger", assure l'écrivain américain Paul Auster, invité à Lyon pour la

sortie de son roman "4 3 2 1".



L'ampleur des révélations de harcèlement sexuel qui ont suivi l'affaire Weinstein, l'a surpris. "Je suis peut-être stupide mais je ne comprends pas les hommes qui font ça", déclare Paul Auster, lors d'une conférence organisée par la Villa Gillet, en compagnie de sa femme Siri Hustvedt qui publie, elle,

un essai "Les mirages de la certitude" (Actes Sud).



"En tant que romancier, vous devez puiser en vous-même pour créer des personnages, vous servir de choses que vous avez éprouvées", poursuit-il.



Ainsi, "comme tout le monde, j'ai déjà ressenti de la colère. Je peux donc comprendre que ça puisse se transformer en rage, en violence, en meurtre et créer un personnage de meurtrier". Mais harceleur, violeur, "jamais je ne pourrais créer de tels personnages. Cela montre les limites de mon imagination!", sourit le romancier.



"On peut avoir certains fantasmes érotiques, sans passer à l'acte. Et, heureusement, la loi ne punit pas les fantasmes!", renchérit la romancière et essayiste Siri Hustvedt.



Dans "4 3 2 1" (Actes Sud), roman monumental de 1.024 pages, Paul Auster décline quatre trajectoires pour un même personnage, Ferguson, petit-fils d'immigrant venu de Minsk. Quatre parcours qui traversent l'Amérique des années 50 et 60, celles de la jeunesse du romancier. Les quatre Ferguson, nés en 1947 comme Paul Auster, tombent amoureux de la même femme et veulent écrire.



Mariés depuis près de quarante ans, Paul Auster et Siri Hustvedt, le couple le plus célèbre de la littérature mondiale, confient être chacun le premier lecteur de l'autre. "Quand la critique repose sur le respect, cela ne blesse pas", dit-elle. "Etre deux écrivains, cela crée une merveilleuse amitié", dit-il.



"Il y a toujours des surprises, c'est ça qui est fantastique dans notre couple", relève Siri. "Je ne veux qu'elle, c'est tout", résume Paul Auster.





