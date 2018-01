Paul Bocuse, sous la toque trois étoiles, un patriarche généreux

Paul Bocuse, décédé samedi à 91 ans, était "le pape" de la gastronomie française, mais sous la toque brillait une personnalité généreuse et un farceur attachant, selon ceux qui l'ont côtoyé et le considéraient comme un ami sinon un "papa".



"J'ai plein de souvenirs d'enfance, d'adolescence qui ont jalonné ma vie", confie à l'AFP Anne-Sophie Pic, chef triplement étoilée, dont le père Jacques Pic, était très ami avec Paul Bocuse. "Je n'aime pas faire appel à quelqu'un pour m'aider. Mais un jour, un client m'a commandé un homard thermidor. J'étais anxieuse. Alors je l'ai appelé. Il m'a demandé: +bon, tu sais faire le gratin d'écrevisse ?", qui était une spécialité de mon grand-père, André Pic. +Tu fais pareil et surtout, n'oublie pas cocotte, le principal en cuisine c'est que ce soit bon+", raconte-t-elle.



"Moi qui ai longtemps été inhibée car j'étais une héritière, il a trouvé le mot juste pour m'aider. On le considère comme le +pape+ de la cuisine, mais je connais surtout la personne qui tend la main", poursuit la chef de 48 ans.



"Une générosité attentive" également soulignée par Yannick Alléno, deux fois triple étoilé. "A l'époque où j'avais postulé pour le Scribe, j'étais allé le voir un dimanche. Il m'avait dit +tu as besoin d'un coup de pied au cul?+ Je lui ai dit: +ça me rendrait bien service+. Et le mardi je signais mon contrat".



Les bonnes leçons du maître n'étaient pas que culinaires, comme s'en rappelle encore Alléno. "Pour mon premier service au Meurice, il était venu. Il m'avait dit +viens voir, je vais te montrer comment gagner de l'argent+. Il avait fait le tour des tables et disait: +Ça va, vous avez bien mangé? Le petit est bien, hein? Prenez quand même du fromage. Vous ne pouvez pas venir ici sans manger de fromage+. Ce jour-là on a vendu 45 assiettes de fromage. Il m'a dit +voilà si tu veux gagner ta vie dans ton restaurant, il faut que tu sortes de ta cuisine pour vendre ta marchandise et donner l'exemple+."



Pour Michel Guérard son ami de très longue date, triple étoilé depuis 1977, les conseils de Paul Bocuse étaient aussi "souvent drôles". "Lorsqu'il était venu au Pot au feu, que j'avais monté avec peu de fonds, il m'avait dit +Michel tes chaises elles ne sont pas bonnes, elles sont droites et quand un client n'est pas assis confortablement il consomme moins, tu devrais y réfléchir+".



Bienveillant, Paul Bocuse soutenait ses amis aussi dans les moments difficiles, comme lorsque Marc Veyrat vit son restaurant La Maison des Bois partir en fumée en mars 2015. "Il m'a réconforté. Et quand j'ai rouvert en juillet 2016, il est venu me soutenir".



Paul Bocuse affirmait qu'"il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée". Or l'amitié se traduisait aussi par son sens de la fête, comme le confirme Michel Guérard: "On s'amusait comme des collégiens, on n'arrêtait pas de déconner".



"J'ai eu la chance de célébrer mes trois étoiles avec lui, se souvient le triple étoilé Alain Passard. On était partis à Séville à trois ou quatre. Il n'était pas arrivé les mains vides! Il y avait des pâtés en croûte, des

fromages, des vins, c'était fou! On avait commencé à festoyer dans l'avion. A l'époque j'avais 39 ans, lui 70, il fallait le suivre!"



Si des chefs plus jeunes comme Arnaud Lallement ou Philippe Etchebest considèrent Paul Bocuse "comme un papa", le critique gastronomique François Simon décrit sur son blog "un homme très attachant, sentimental en diable, joueur, farceur, inquiet, manipulateur et exquis".



Guy Martin, chef double étoilé, se rappelle surtout de la chaleur humaine qui se dégageait de Paul Bocuse. "Il était très aimé des gens, qui faisaient la queue pour être pris en photo avec lui".



Pour Yannick Alléno, Paul Bocuse "aura les honneurs, comme Jean d'Ormesson et j'espère qu'il aura la haie d'honneur de Johnny Hallyday parce qu'il le mérite".



Un souhait partagé par le cuisinier Jean Imbert, formé chez Bocuse et révélé dans l'émission Top Chef, qui a appelé sur Twitter à "un hommage national".





Avec AFP