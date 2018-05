Pierre-Bénite fête ses artisans

Au sud de Lyon, en parallèle de son activité industrielle, Pierre-Bénite a toujours su conserver un nombre important d'artisans, dont certains très spécialisés.



Pour les mettre à l'honneur, et en même temps pour faire connaître ce type d'activité professionnelle auprès des publics du primaire et du collège, la Ville a organisé durant cette année scolaire deux opérations en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône.



La restitution festive aura lieu ce vendredi 25 mai en mairie et sur la place Jean Jaurès, près du marché des producteurs.



Dans leur cursus scolaire, les enfants ont besoin de connaître pour choisir à moyen terme leur orientation. Et, dès le primaire et le collège, il est possible de les intéresser aux différentes facettes des métiers. Au cours de l'année écoulée, le service « soutien et développement commercial » de Pierre-Bénite, accompagné par la Chambre des Métiers, a voulu valoriser les richesses des métiers de l'artisanat au travers de deux actions terrains.



Pour les primaires, en décembre, « Raconte-moi ton métier » a mis en avant pour les enfants de l'école Paul Eluard, le métier de … ramoneur.



En deux séances, Philippe SIMONNET, artisan à Pierre -Bénite et élu à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône, a présenté son activité de manière très ludique et attractive. Des jeux de questions/réponses ont rapidement séduit les CM1/CM2



Pour les plus grands, l'action « Bravo les Artisans », hors les murs, a permis à 3 binômes d'élèves du collège Marcel Pagnol de découvrir plusieurs types de métiers, dans le cadre d'un stage de 10 heures. Chez un ébéniste, une esthéticienne, ou un pizzaiolo, …



Les professionnels concernés par ces deux premières actions mais également d'autres artisans (mécanique, gastronomie, esthétique et même un fabricant de cannes à pêche…) se retrouveront ce vendredi 25 mai, de 16 h à 20 h, au cœur d'un petit village improvisé pour des démonstrations de leurs talents.



Un temps de partage assez unique pour des découvertes surprenantes et éducatives...En parallèle, dans les locaux de la mairie toute proche, à 18 h, les enfants et leurs enseignants dresseront un petit bilan de ces premières expériences (exposition photos et vidéo).