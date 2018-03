Piste cyclable tram T4 : La Ville à Vélo finit le boulot !

Dans la nuit du 24 au 25 avril 2014, certaines des entrées de la piste cyclable longeant le tramway T4 ont été améliorées par les militants de La Ville à Vélo.



"Devant l’inaction des aménageurs officiels, une demi douzaine de militants a décidé de prendre les choses en main et de réaliser les finitions de la piste cyclable longeant le tramway T4" annonce l'association.



"La piste cyclable du T4 comportait à chaque intersection des différences de niveau allant jusqu’à un bon centimètre, malmenant le matériel et les lombaires des usagers" détaille la Ville à Vélo.



Les militants ont donc, à l’aide de ciment, créé des pentes plus douces pour aider les usagers à surmonter ces obstacles.



Les militants promettent de renouveler ces actions "partout où cela est nécessaire". Pour l'association, "les cyclistes du quotidien n’ont pas à être considérés comme des usagers de seconde zone à qui l’on imposerait des ralentisseurs déguisés".