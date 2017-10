Plan préfecture nouvelle génération : fermeture définitive des guichets pour délivrer cartes grises et permis

Le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) est une réforme d’ampleur qui vise à moderniser le service public en s’appuyant sur la numérisation et les télé-procédures.



Il modifie les conditions de délivrance des titres réglementaires par les préfectures, à l’exception des titres pour les étrangers.



La première étape a été la dématérialisation de la production des titres d’identité depuis mai 2017. La deuxième étape concerne les titres de circulation (certificat d’immatriculation et permis de conduire).



Jusqu’à présent, ils exigeaient un déplacement en préfecture, parfois long et contraignant.



À compter du lundi 6 novembre 2017, les démarches relatives aux titres de circulation ne seront plus réalisées en préfecture.



Les usagers devront effectuer leurs démarches en ligne sur un site internet dédié :

http://www.ants.gouv.fr.



Ils pourront également se rapprocher des « tiers de confiance » (professionnels de l’automobile, écoles de conduite agréées) qui pourront effectuer ces démarches à leur place.



Pour répondre aux enjeux de la fracture numérique, les services de l’État ont également mis en place des « points numériques », deux en préfecture du Rhône et un en sous-préfecture de Villefranche- sur-Saône.



Ces points numériques permettront aux usagers n’ayant pas accès aux outils numériques de réaliser leurs démarches accompagnés d’un médiateur numérique. Un point supplémentaire sera prochainement ouvert à Givors.



Seuls les usagers ayant entrepris des démarches de production de permis de conduire avant le 6 novembre pourront se rendre en préfecture afin de retirer leur titre.