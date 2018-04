Plus d'un millier de motards et d'automobilistes en colère en Auvergne-Rhône-Alpes contre les 80 km/h

Plus d'un millier de motards et d'automobilistes en colère ont manifesté samedi en Auvergne-Rhône-Alpes pour dénoncer la future limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires.



A Lyon, 600 personnes se sont rassemblés en début d'après-midi, réunissant quelque 510 véhicules, selon la préfecture du Rhône.



"Limiter la vitesse à 80, c'est une grosse c...", a estimé Franck Bonnet, 52 ans, interrogé par l'AFP dans le cortège lyonnais."Si on roule à 80, et qu'un camion vous suit à 80 et que vous devez mettre un coup de frein, il va vous passer dessus. Il y a sûrement d'autres choses à verbaliser, comme l'alcool. Quand vous conduisez vite, vous mettez moins de temps et vous polluez moins", a souligné ce manifestant.



"Le président (Macron) ne veut pas reculer. Nous non plus. Il est temps qu'il le comprenne. Il dit que cette mesure doit être expérimentée pendant deux ans. Ça déjà été fait et ça n'a rien donné. Pourquoi engager une expérimentation alors que les faits montrent que cela n'a pas marché ?", s'est

interrogé Julien, coordinateur adjoint de la Fédération du Rhône - organisatrice de la manifestation - et qui souhaite rester anonyme.



Des rassemblements se sont également tenus dans d'autres villes.



A Grenoble, il étaient 450 motards, selon le compte Twitter de la police.



Plusieurs autres manifestations sont également en cours dans les rues de Clermont-Ferrand, Châlon-sur-Saône et du Puy-en-Velay.