Plus de 6000 personnes à l'Opéra de Lyon dans les coulisses du Ballet

Pour la 4e édition de ses portes ouvertes dédiées à la danse, l’Opéra de Lyon a accueilli aujourd’hui entre 13h et 19h plus de 6000 personnes.



Le public a pu découvrir les coulisses du Ballet et le quotidien de ses 31 danseurs, en pleine préparation du spectacle 31 rue Vandenbranden créé par la compagnie Peeping Tom à l’occasion de la Biennale de la Danse 2018.



Une visite du Grand Studio sous le dôme de l’Opéra, des séances d’échauffements et des répétitions des danseurs, des documentaires et vidéos de spectacles, ainsi que des ateliers d’initiation à la danse ont été proposés au cours de cette journée.



Sous les arcades du Péristyle, le public a participé à des séances d’échauffement collectif et assisté à de courtes performances associant breakerdancers et danseurs du Ballet.



Né d’une volonté d’ouverture et d’accessibilité de l’Opéra de Lyon, cet événement gratuit a permis de donner à un large public un avant-goût du premier spectacle de la saison 2018-19.



31 RUE VANDENBRANDEN, PEEPING TOM

Ballet de l’Opéra de Lyon

Du 11 au 15 septembre 2018

Tarifs de 10€ à 40€

Renseignements et réservations :

04 69 85 54 54 / www.opera-lyon.com