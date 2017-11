Pole-Emploi recherche 375 figurants pour une série télé tournée à Lyon

Le Pôle emploi Scènes et Images de Lyon organise un casting pour le tournage de la série policière « Sous la peau » qui sera diffusée prochainement sur France 3.



375 hommes/femmes figurants sont recherchés pour jouer des passants, des clients d’un « bar cosy », des professeurs, etc.



Tout profil de 25 à 75 ans est accepté, sans expérience exigée, pour un tournage du 11 au 22 décembre 2017 et du 4 janvier au 1er février 2018 sur Lyon et ses environs.



Casting :

samedi 2 décembre entre 11h et 15h

à la Direction régionale de Pôle emploi

13 rue Crépet

6907 Lyon



Pour postuler, se présenter directement avec photo d’identité ou portrait petit format récente, mensurations pour remplir la fiche casting sur place (taille, poids, tour de cou, tour de taille, taille confection veste et pointure)



Plus d’informations sur le site www.pole-emploi.fr, offre n° 063VWLQ